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​Доллар опустился ниже важной психологической отметки: фото

четверг, 04 июля 2019, 17:28
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Курс американского доллара в украинских обменниках опустился ниже отметки в 26 гривен в четверг, 4 июля.

Об этом свидетельствует фото обменных пунктов в Киеве, сделанные журналистом "Апострофа".

Так, в одном из обменных пунктов у станции метро Левобережная в Киеве за один доллар давали 25,85 грн, за евро - 29,20 грн, 10 российских рублей - 4,00 грн.

Купить доллар можно было за 2%,95 грн, евро - 29,35 грн, 10 рублей - 4,05 грн.

Вчера, 3 июля, в одном из обменных пунктов у станции метро Левобережная в Киеве за один доллар давали 26,00 грн, за евро - 29,35 грн, 10 российских рублей - 4,03 грн.

Купить доллар можно было за 26,08 грн, евро - 29,50 грн, 10 рублей - 4,06 грн.

О курсе гривны в 2019 году читайте также в материале "Апостроф. Экономика" - Доллар по 30 или по 50: что ждет гривну до конца года.

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