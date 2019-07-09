​Доллар и евро дешевеют: свежий курс от НБУ

Официальный курс гривны, который устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), укрепился к американскому доллару и евро за минувшие сутки.
На 9 июля регулятор установил официальные курсы валют на уровне:
2560,2161 грн за $100;
2871,2824 за 100 евро.
На 8 июля Нацбанком были установлены следующие официальные курсы валют:
2571,1361 грн за $100;
2895,0992 за 100 евро.
Таким образом, за минувшие сутки гривна к американскому доллару укрепилась на 11 копеек, к евро - на 24 копейки.
О курсе гривны в 2019 году читайте также в материале "Апострофа" - Доллар по 30 или по 50: что ждет гривну до конца года.