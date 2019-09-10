Что будет с долларом на этой неделе: появился прогноз

На текущей неделе ожидается укрепление гривны к доллару, американская валюта в банках может торговаться по 24,8 / 25,1 грн.

Об этом говорится в пресс-релизе аналитичнли компании Альпари, передает "Укринформ".

"На этой неделе мы ожидаем снижение доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться за неделю около 24,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,8 / 25,1 грн", - говорится в сообщении.

В Альпари отмечают, что за неделю курс доллара по отношению к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,2-0,9%. Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 25,14 грн до 25,09 грн (-0,2%). Средние курсы покупки / продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 25,06 / 25,31 до 24,95 / 25,22 (-0,4% / - 0,3%). При этом спрэд между средним продажей и средней покупкой расширился с 1,0% до 1,1% за счет быстрого снижения курса покупки по сравнению с продажей.

Как сообщал "Апостроф", Национальный банк Украины (НБУ) укрепил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару во вторник.