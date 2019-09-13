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Доллар падает в украинских обменниках: фото

пятница, 13 сентября 2019, 14:32
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Курс украинской гривны в обменниках существенно укрепляется по отношению к иностранным валютам во вторник, 10 сентября.

Об этом свидетельствует фото обменных пунктов в Киеве, сделанные журналистом "Апострофа".

Так, в одном из обменных пунктов возле станции метро Левобережная в Киеве за один доллар давали 24,88 грн, за евро - 27,40 грн, 10 российских рублей - 3,73 грн.

Купить доллар можно было за 24,95 грн, евро - 27,55 грн, 10 российских рублей - 3,77 грн.

4 сентября в одном из обменных пунктов возле станции метро Левобережная в Киеве за один доллар давали 25,15 грн, за евро - 27,60 грн, 10 российских рублей - 3,71 грн.

Купить доллар можно было за 25,23 грн, евро - 27,68 грн, 10 российских рублей - 3,74 грн.

О курсе гривны в 2019 году читайте также в материале "Апострофа" - Коварный август: что будет с гривной в конце эпохи ОВГЗ.

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