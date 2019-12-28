Гривна продолжает резкое падение: курс валют от НБУ

После стремительного укрепления гривна начала сдавать позиции - на новогодние праздники банки значительно повысили курс доллара.

Об этом сообщает официальная статистика НБУ.

С 28 декабря 2019 года по 7 января 2020 года НБУ установил официальный курс на уровне 23,6862 гривны за 1 доллар США. Таким образом, курс гривны снизился на 39 копеек по сравнению с 27 декабря.

За евро на рынке обмена валют теперь просят 26,42 гривны. А 10 российских рублей стоят 3,86 гривен.

Между тем на наличном рынке доллар покупают по 23,67 гривен, а продают - по 24,52 гривны.

Как ранее сообщал "Апостроф", в пятницу, 27 декабря, курс доллара в Украине начал резко расти.