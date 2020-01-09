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В МВФ назвали главные факторы, повлиявшие на курс гривны: что будет дальше

четверг, 09 января 2020, 16:38
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Фото: Гордон

В ближайшее время гривна продолжит свое укрепление и на то есть несколько важных причин.

Такой прогноз озвучил представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман, сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Эспрессо".

Гривну укрепляют переводы средств от украинцев на заработках, рекордные урожаи и повышение спроса на национальные облигации.

"Да, имеет место продолжение довольно существенного притока средств от украинцев, которые находятся на заработках за рубежом. Цены на традиционные товары украинского экспорта высокие одновременно как цены украинского импорта - на тот же газ, - уменьшились", - сказал Люнгман.

Эксперт добавил, что сейчас в выигрыше останутся те украинские потребители, которые хотят приобрести импортные товары. Ведь за последние годы за доллар просят минимальную цену в гривне.

Как информировал "Апостроф" ранее, в 2020 году курс гривны вряд ли будет стабильным : укрепление не продлится долго, за которым последует падение курса до 22 гривен за доллар.

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