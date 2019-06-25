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​В Австрии принято важное решение по экстрадиции Фирташа

вторник, 25 июня 2019, 14:41

Верховный суд Австрии согласился на экстрадицию в США украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Об этом сообщает ТАСС.

Окончательное решение по вопросу об экстрадиции должен принять министр юстиции Австрии.

В 2014 году Фирташа задержали в Вене по запросу ФБР. Но в 2015 году суд отказал в его экстрадиции. Через два года Высший земельный суд Вены решил, что экстрадиция Фирташа в США все же допустима.

Власти Соединенных Штатов обвиняют украинского бизнесмена в подкупе, целью которого был контракт на поставку титана компании Boeing.

По версии следствия, Фирташ вместе с сообщниками заплатил взяток на сумму в $18,5 млн индийским чиновникам, чтобы получить право на добычу металла.

В США ему грозит до 50 лет тюрьмы.

Как сообщал "Апостроф", 2 мая в Вене состоялось празднование 54-го дня рождения украинского олигарха и одного из основных финансовых столпов режима президента беглого Виктора Януковича.

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