​В Австрии принято важное решение по экстрадиции Фирташа

Верховный суд Австрии согласился на экстрадицию в США украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Об этом сообщает ТАСС.

Окончательное решение по вопросу об экстрадиции должен принять министр юстиции Австрии.

В 2014 году Фирташа задержали в Вене по запросу ФБР. Но в 2015 году суд отказал в его экстрадиции. Через два года Высший земельный суд Вены решил, что экстрадиция Фирташа в США все же допустима.

Власти Соединенных Штатов обвиняют украинского бизнесмена в подкупе, целью которого был контракт на поставку титана компании Boeing.

По версии следствия, Фирташ вместе с сообщниками заплатил взяток на сумму в $18,5 млн индийским чиновникам, чтобы получить право на добычу металла.

В США ему грозит до 50 лет тюрьмы.

Как сообщал "Апостроф", 2 мая в Вене состоялось празднование 54-го дня рождения украинского олигарха и одного из основных финансовых столпов режима президента беглого Виктора Януковича.