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​Сколько украинцы будут платить по новым тарифам за газ: названы цифры

среда, 29 мая 2019, 15:35
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Цены на газ для населения Украины в июне 2019 года составят 5803 грн за тысячу кубометров.

Об этом пишет "Обозреватель".

Как сообщает издание, к этой цифре добавится 20% НДС, тариф на транспортировку в 1,5719 грн и распределение (зависит от региона).

В среднем, согласно нормам потребления, в отопительный сезон семья из трех человек в частном доме на отопление, подогрев воды и приготовление пищи тратила 1775,5 грн по старому тарифу на газ. Если бы новые тарифы действовали в прошедшем отопительном сезоне, расходы на голубое топливо сократились бы до 1514,3 грн.

Семья из трех человек с одной газовой плитой будет платить:

  • 84,6 грн по старому тарифу – 73 грн по новому тарифу

Семья из трех человек в доме 70 кв. м (отапливается газом):

  • Было 1637 грн (отопление) – будет 1394,8 грн
  • Было 138,5 грн (плита и подогрев воды) – будет 119,5 грн

В расчетах учитывались утвержденные Кабмином нормативы потребления и корректирующий коэффициент для Киева.

Также стоит учитывать, что к октябрю, когда в Украине стартует отопительный сезон 2019/2020, тарифы на газ могут снова пересмотреть.

"Потребителям следует обратить внимание на то, что конечная стоимость голубого топлива в платежках будет разной на всей территории Украины. Такая разница обусловлена решением НКРЭКУ о введении для "Укртрансгаза" тарифа на транспортировку, исходя из заказанной мощности", – говорится в заявлении Ассоциации газового рынка Украины.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", Национальная комиссия по регулированию рынка электроэнергии и коммунальных услуг полностью готова к запуску нового энергорынка, который, согласно закону "О рынке электроэнергии", должен произойти 1 июля 2019 года.

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