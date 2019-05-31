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​В Украине взлетели цены на сжиженный газ: названа причина

пятница, 31 мая 2019, 10:42
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В период с 22 по 29 мая цена на сжиженный природный газ всех украинских производителей выросла на 30% или на 5,453 тысячи гривен.

Об этом свидетельствуют данные Украинской энергетической биржи (УЭБ).

Таким образом на сегодня стоимость ресурса составляет 24,421 тыс. грн за тонну.

В последний раз стоимость сжиженного газа достигала этой отметки более полугода назад — 7 ноября 2018 года.

Причиной такой ситуации, по словам коммерческого директора АО "Укгразвыдобування" Сергея Федоренко, является вступление в силу с 1 июня введенных Россией ограничений на поставку нефтепродуктов в Украину.

"Причиной стали ожидания участников рынка, относительно того, что сроки поставки импортного ресурса из РФ и Казахстана могут быть смещены из-за введения с 1 июня со стороны России лицензий на поставку нефтепродуктов и газа на территорию Украины, производимых российскими заводами или проходящих транзитом через ее территорию (что не было понятно сразу, и стало неприятным сюрпризом для поставщиков казахского продукта)", – написал он в Facebook.

Эксперт также не исключил возможного подорожания сжиженного газа на украинских заправках.

Как сообщал “Апостроф”, НАК "Нафтогаз Украины" в июле снизит цены на газ для нужд населения почти на 8% - до 5803 грн за 1 тыс. куб. м.

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