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​"Газпром" сделал наглое заявление по поводу транзита газа через Украину

вторник, 18 июня 2019, 17:41
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Российский "Газпром" считает невозможным подписание нового контракта на транзит газа через Украину, основанного на европейских правилах, заявил на пресс-конференции начальник юридического департамента российской компании Сергей Кузнец.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Нас много раз призывали к заключению контракта на европейских условиях, но это пока невозможно. Только на прошлой неделе было опубликовано постановление, которое задает направление реформирования "Нафтогаза", – заявил Кузнец.

В свою очередь заместитель председателя правления "Газпрома", генеральный директор ООО "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова отметила, что российский монополист может рассмотреть как среднесрочный, так и краткосрочный транзитный контракт с украинской стороной.

"Сроки могут быть самые различные. Мы гибки в наших подходах. Нас устроит и среднесрочный, и краткосрочный. Мы готовы обсуждать любые варианты, когда мы поймем с кем это обсуждать", – сказала Бурмистрова.

"А как насчет поставок газа на Украину с 2020 года? Мы существуем в парадигме дисбаланса. Наши обязательства перед Украиной как бы существуют, но вопрос – заинтересована ли Украина? Чтобы нам построить балансировку наших объемов по всем коридорам, нам необходимо понимать, какие мощности будут востребованы, какое техническое давление, какие мощности нам держать на российской стороне по отношению к украинским коридорам. Для этого мы должны понимать, будем мы продавать газ или не будем. Или Украина будет закупать его где-то у третьих сторон и по более высоким ценам", – добавил глава "Газпром экспорта".

"Чтобы рассчитать все эти цифры, нам необходимо какое-то адекватное общение от наших контрагентов. Но здесь мы рассчитываем, что это также входит в интересы украинской стороны, что страна заинтересована и в продолжении транзита, и в наращивании объемов потребления по экономически более привлекательным ценам", – подытожила Бурмистрова.

Как сообщал "Апостроф", Украина покупает у России практически все энергоносители. Подробнее читайте в материале - Энергетиче­ская независимость Украины: как спрыгнуть с российской иглы.

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