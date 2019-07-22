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​Два фактора: у Зеленского объяснили, что будет с ценами на газ

понедельник, 22 июля 2019, 11:11
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Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус рассказал, что изменение цены на газ будет зависеть от нескольких факторов.

Об этом он сообщил в штабе партии "Слуга народа".

"Что будет в будущем - зависит от нескольких факторов. Первый фактор - это взаимоотношения с транзитом газа, взаимоотношения с "Газпромом" из РФ, и что будет с балансом газа по состоянию на декабрь, январь, февраль. Если" Газпром "пытается блокировать всеми способами транзит газа через Украину, то это может вызвать определенный дефицит и может привести к тому, что у нас цена газа пойдет вверх", - прогнозирует он.

По словам Геруса, если этот вопрос будет решен, то "будет проще".

"И в принципе сейчас идет закупка и закачка газа, пока он дешевый, в максимальных объемах в наши подземные газовые хранилища, чтобы мы были готовы к зиме. Соответственно, если мы максимально подготовимся, если мы закачаем газ, если мы еще при этом и сократим наше потребление, в том числе с помощью энергоэффективности, и если у нас все-таки решится вопрос с транзитом, то, я думаю, что ситуация будет довольно стабильной, и в принципе каких-то волнений там не будет - ни по поводу нехватки газа, ни по поводу какой-то супервысокой цены газа", - добавил Герус.

Как сообщал "Апостроф", Тимошенко намекнула на уголовные дела за повышение цен на газ.

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