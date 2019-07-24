RU  UA

среда, 24 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.45
Меню
Энергетика

ТОП-20 лучших ресторанов Киева: итоги голосования

Новости

24 июля

13:37
В Крыму скандал из-за избиения толпой туриста: опубликовано видео расправы
13:32
Бывший военный пытался устроить взрыв в центре Фастова: опубликованы фото
13:30
​"АрселорМиттал" заявляет о миллиардных убытках из-за действий СБУ
13:17
​Скандал вокруг топ-чиновника СНБО: журналист сделал важное уточнение
13:05
Погода будет идеальной: синоптик порадовала свежим прогнозом
13:00
ЦИК подсчитала почти 100% голосов: онлайн трансляция (обновляется)
12:53
Усик посвятил стих российскому боксеру, который умер после боя: фото
12:35
​Смертельное ЧП на траулере с "кадетами" из Крыма: появились данные про украинцев на борту
12:33
Скандал с увольнением Кличко: опубликовано важное письмо из офиса Зеленского
12:31
Ефремов вышел из СИЗО: видео и первое заявление одиозного экс-регионала
12:28
Большинство киевлян могут остаться без воды: фото, видео и детали скандала
12:18
Под Одессой поймали пожилого педофила: опубликовано фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Большинство киевлян могут остаться без воды: фото, видео и детали скандала

среда, 24 июля 2019, 12:28
переглянути новину українською

В Деснянском районе Киева на месте водоводов Деснянской станции начали строить дом, что может лишить город 65% воды.

Об этом сообщает пресс-служба Киевводоканала.

"Киевводоканал глубоко обеспокоен такой ситуацией, поскольку участок, который сейчас ограждается бетонным забором, находится непосредственно на водоводах, транспортирующих воду с водозаборного ковша на очистные сооружения водопроводной станции", - говорится в сообщении.

По данным Киевводоканала, Деснянская водопроводная станция обеспечивает 65% питьевой воды Киева.

"Повреждение водоводов или создание проблем в работе водозаборного ковша могут лишить большей части города питьевой воды", - заявили в компании.

Зона водоснабжения Деснянской станции обозначена на карте розовым цветом.

Как сообщал "Апостроф", вода для киевлян подорожала: известны новые тарифы.

Фотовзгляд

Все галереи
Голосование президента на внеочередных выборах в Верховную Раду

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Кругло­суточный доступ в квартиру: как украинцы заживут по-европейски с новым законом по коммуналке

Дополните­льные тарифы и штрафы за "коммуналку": что приготовили украинцам с 1 мая

Россия нанесла еще один энергетический удар по Украине: чем это грозит

Повысить нельзя снизить: что будет с ценами на газ для украинцев

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: