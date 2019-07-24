Большинство киевлян могут остаться без воды: фото, видео и детали скандала

В Деснянском районе Киева на месте водоводов Деснянской станции начали строить дом, что может лишить город 65% воды.

Об этом сообщает пресс-служба Киевводоканала.

"Киевводоканал глубоко обеспокоен такой ситуацией, поскольку участок, который сейчас ограждается бетонным забором, находится непосредственно на водоводах, транспортирующих воду с водозаборного ковша на очистные сооружения водопроводной станции", - говорится в сообщении.

По данным Киевводоканала, Деснянская водопроводная станция обеспечивает 65% питьевой воды Киева.

"Повреждение водоводов или создание проблем в работе водозаборного ковша могут лишить большей части города питьевой воды", - заявили в компании.

Зона водоснабжения Деснянской станции обозначена на карте розовым цветом.

Как сообщал "Апостроф", вода для киевлян подорожала: известны новые тарифы.