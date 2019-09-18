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​Власти обновили план разделения "Нафтогаза"

среда, 18 сентября 2019, 15:21
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Кабинет министров Украины обновил план отделения деятельности по транспортировке природного газа от НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передает “Интерфакс-Украина”.

"Мы сегодня обновили план анбандлинга, заложили четкие сроки, заложили ответственность каждой из сторон (ответственных за выполнение - ред.)", - сказал он.

Оржель отметил, что принятое решение удовлетворяет европейским требованиям и поддержано НАК "Нафтогаз Украины", руководство которой конфликтовало с Кабмином Владимира Гройсмана в части выбора модели анбандлинга.

Министр напомнил, что помимо сертификации нового оператора украинским регулятором, она должна быть подтверждена и с европейской стороны. В связи с чем, Украина будет просить Секретариат Энергетического Сообщества рассмотреть этот вопрос как приоритетный для того, чтобы новый оператор смог полноценно заработать с 1 января 2020 года.

По его словам, Кабмин также принял решение передать ПАО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ) в управление Министерству финансов от Минэнергоэкологии.

"Специально созданную корпоратизированную компанию, которая имеет свой наблюдательный совет, а именно Магистральные газопроводы Украины", передано от Минэнергоэкологии в Минфин… Это также было требование наших европейских партнеров", - сказал он.

Таким образом, запрос регулятору на получение сертификации оператора ГТС будет подавать "МГУ", а дочерняя компания "Укртрансгаза" ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ), по словам министра, будет ликвидирована.

"Есть в "Укртрансгазе" отделенная ООО-шка, которой переданы все активы, далее они передаются туда. Я думаю, что с учетом того, что активов нет, то это логика ликвидации", - добавил министр.

Как сообщал "Апостроф", план Кабинета министров по отделению оператора газотранспортной системы Украины ослабит позицию Украины в тяжбе с Российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже за $11 млрд.

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