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Газопровод в обход Украины: Путин получил "добро" от одной из стран ЕС

четверг, 19 сентября 2019, 12:12
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Государственный газовый оператор Болгарии подписал строительный контракт на 1,1 млрд евро (1,2 млрд долларов) с группой под руководством Саудовской Аравии на строительство газопровода TurkStream.

Об этом сообщает Assotiated Press.

Планируется, что по этому газопроводу российский природный газ будет транспортироваться в некоторые части Европы. Контракт был подписан между государственным оператором "Булгартрансгаз" и консорциумом, возглавляемым "Аркад Инжиниринг" из Саудовской Аравии.

По условиям документа, будет прокладываться трубопровод протяженностью 474 км - от южной границы Болгарии с Турцией до ее западной границы с Сербией.

Газопроводом российский газ будет транспортироваться в Сербию, Венгрию и Австрию под видом ответвления от газопровода TurkStream. Таким образом доставка российского природного газа в Турцию и Европу будет выполняться без прохождения через Украину.

Ранее Болгария планировала получать российский газ через "Южный поток", однако правила конкуренции ЕС вынудили Россию отказаться от проекта, а Болгария приостановила строительные работы на своей территории.

Как сообщал "Апостроф", официальный Берлин, как и ранее, настаивает на том, что Украина должна оставаться государством-транзитером российского газа в Европу и в случае начала функционирования газопровода "Северный поток-2".

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