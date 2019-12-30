Марафон закончен: появилась важная новость о газовых переговорах между Украиной и Россией

30 декабря почти закончились четырехдневные переговоры украинской стороны с представителями российского "Газпрома" в Вене.

Об этом сообщил генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон на странице в Facebook.

"Сьогодны в 5:28 утра завершился практически круглосуточный четырехдневный переговорный марафон с "Газпромом ". Уже лечу в Брюссель для решения другой важной задачи - своевременного подписания межоператорского соглашения с словацким оператором ГТС Eustream на основе европейских правил", - написал Макогон.

Добавил, что за дни переговоров удалось решить вопрос сертификации, тарифов и газотранспортной реформы.

Как сообщал ранее "Апостроф", Кабинет министров Украины одобрил подписание мирового соглашения с российской компанией "Газпром" в рамках процесса подписания соглашения на транзит газа по территории Украины после 2020 года.