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Марафон закончен: появилась важная новость о газовых переговорах между Украиной и Россией

понедельник, 30 декабря 2019, 13:08
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30 декабря почти закончились четырехдневные переговоры украинской стороны с представителями российского "Газпрома" в Вене.

Об этом сообщил генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон на странице в Facebook.

"Сьогодны в 5:28 утра завершился практически круглосуточный четырехдневный переговорный марафон с "Газпромом ". Уже лечу в Брюссель для решения другой важной задачи - своевременного подписания межоператорского соглашения с словацким оператором ГТС Eustream на основе европейских правил", - написал Макогон.

Добавил, что за дни переговоров удалось решить вопрос сертификации, тарифов и газотранспортной реформы.

Как сообщал ранее "Апостроф", Кабинет министров Украины одобрил подписание мирового соглашения с российской компанией "Газпром" в рамках процесса подписания соглашения на транзит газа по территории Украины после 2020 года.

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