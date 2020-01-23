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Гончарук анонсировал увеличение добычи газа в Украине

четверг, 23 января 2020, 17:24
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Приоритетом для Украины в энергетической сфере будут энергосберегающие технологии, диверсификация поставок источников энергии и наращивание добычи природного газа, что предполагает инвестиции в разведку и технологии.

Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук сказал на мировом экономическом форуме в Давосе, отвечая на вопрос шведского политика Карла Бильдта, передает на Facebook пресс-секретарь НАК "Нафтогаз" Алена Осмоловская.

Вопрос Карла Бильдта состоял в том, что Украина будет делать в газовой сфере после достройки Россией "Северного потока 2"?

"Мы должны думать о том, чтобы стать сильнее изнутри, стать более эффективными. В первую очередь в энергетике. Украина потребляет очень много энергии, и очень многие из этого тратит неэффективно. Стратегическое направление номер один – энергоэффективность", - цитирует Осмоловская слова Гончарука.

Второе направление – диверсификация. По словам премьера, ни один поставщик энергии не должен получить доминирующее положение.

"Третье направление – найти возможности добывать больше, инвестировать в разведку, технологии, добыча. Для этого необходимо привлечь инвестиции", - сказал Гончарук.

В 2019 году, согласно информации "Укргаздобычи", крупнейшая газодобывающая компания страны, добыла 13,6 млрд кубометров газа, что меньше добычи в 2018 году, которая составила 13,8 млрд кубических метров газа.

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