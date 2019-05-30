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​Коломойский задумал лишить Украину миллиардов гривен: подробности

четверг, 30 мая 2019, 11:11
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Подконтрольный Коломойскому Запорожский завод ферросплавов добивается признания неконституционным права НАБУ через суды признавать сомнительные сделки недействительными.

Об этом сообщает "НВ. Бизнес".

Вчера Конституционный Суд Украины (КСУ) на закрытой части пленарного заседания продолжил рассмотрение дела по конституционной жалобе Запорожского завода ферросплавов (ЗЗФ), подконтрольного Игорю Коломойскому, относительно конституционности положений пункта 13 части первой статьи 17 закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" (НАБУ).

"Рассмотрение дела будет продолжено на одном из следующих пленарных заседаний Второго сената Конституционного Суда Украины", - говорится в сообщении суда.

Оспариваемое положение предусматривает, что НАБУ и его работникам для выполнения возложенных на них обязанностей предоставляется право при наличии законных оснований, подавать в суд иски о признании недействительными сделок.

В случае, если суд признает эту норму неконституционной, то государство лишиться почти 5 млрд грн по 93 сделкам, которые были признаны недействительными по искам НАБУ.

Суд по иску НАБУ признал неправомерной сделку ЗЗФ и Запорожьеоблэнерго, из-за которой государство недосчиталось более 172,4 млн грн.

По информации журналистов программы Схемы, одно из предприятий, заключавших трехсторонние договора на поставку электроэнергии с Запорожьеоблэнерго и компанией Энергосеть задержанного ранее НАБУ Дмитрия Крючкова.

В рамках договора, деньги за поставленную на завод электроэнергию облэнерго согласилось получать не напрямую, а через компанию Крючкова. Но, получив деньги, Энергосеть дальше их не перечисляла.

Как сообщал "Апостроф", ранее Печерский районный суд города Киева отменил арест имущества латвийского миллионера Василия Мельника по делу о так называемых "вышках Бойко".

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