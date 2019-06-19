Украинско-американская компания набирает людей для полета в космос: подробности

Украинско-американская аэрокосмическая компания Firefly начала набор людей для полета в космос.

Об этом сообщает Forbes.

Миссия, для которой осуществляется набор, будет носить название DREAM (Dedicated Research & Education Accelerator Mission). В первую очередь запуск ракеты будет рассчитан на студентов и предпринимателей. Именно для этих двух групп выделят специальное пространство в ракете-носителе: в нем студенты смогут проводить эксперименты, а предприниматели получат место для предприятия.

"Мы являемся частью космического общества, поэтому стараемся сделать свой вклад не только в то, чтобы стать жизнеспособной компанией, но и в то, чтобы поощрять других людей", - сказал CEO Firefly Том Маркушич.

Главная цель набора - привлечение новых клиентов и сотрудников к аэрокосмической деятельности компании.

Компания установила дедлайн набора - до 30 июня 2019 года. Это нужно для того, чтобы заранее информировать полигон о том, сколько людей будет на борту ракеты.

Полет намечен на декабрь этого года. Если он пройдет успешно, Firefly планирует совершить пять подобных запусков в 2020 году.

Ранее сообщалось, что Firefly Aerospace была основана в городе Остин (Техас) в 2014 году. Она занимается разработкой легких ракет-носителей для запуска малых спутников. В 2017 году компанию выкупил украинский предприниматель Максим Поляков за $75 млн. В 2018 году, Firefly Aerospace открыла научно-исследовательский центр в Днепре.

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