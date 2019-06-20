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​Соцсети повеселил "спонсор" боевиков "ДНР", награжденный за захват Крыма: фото и видео

четверг, 20 июня 2019, 12:34
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Соцсети повеселил "спонсор" боевиков ДНР, награжденный за захват Крыма: фото и видео

Оккупанты в Донецкой области решили восстановить научно-экспериментальный комплекс при институте цветных металлов в оккупированном Донецке.

Об этом говорится в материале оккупационного канала "Юнион".

На видео обратил внимание пользователь Twitter под ником Necro Mancer.

Оккупанты уверяют, что нашли инвесторов из России и Турции.

"Сложно поверить, но спустя 2 месяца оборудование этого цеха будет восстановлено, здесь начнутся производство и выпуск продукции, которая заполонит республиканский рынок и не только", - приводит пользователь фрагмент материала оккупационного канала.

До оккупации Донбасса российскими войсками институт занимался переработкой цветных и драгоценных металлов, разрабатывал технологии изготовления припоев. Теперь здание завода практически разрушено, оборудование похищено.

Как сообщал "Апостроф", в поддержку журналиста Ивана Голунова и других политзаключенных на ТВ показывали концерт.

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