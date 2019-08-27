Умерли тысячи людей: в США вынесли приговор известному производителю лекарств

Судья американского штата Оклахома обязал компанию Johnson & Johnson (J&J) заплатить $572 млн за содействие в распространении опиодов.

Об этом сообщает NBC.

По словам прокуроров штата, J & J заставляла врачей назначать опиоиды и одновременно преуменьшала риски наркомании. Это способствовало распространению эпидемии опиоидов в штате и привело к гибели более 6000 человек в течение почти 20 лет.

Генеральный прокурор Оклахомы Майк Хантер заявил в суде, что увеличение продаж Johnson & Johnson и его фармацевтической дочерней компании Janssen, начавшееся в 1990-х годах, привело к распространению опиоидов в штате и привело к гибели более 6000 человек в течение почти 20 лет.

Компания отрицает какие-либо правонарушения.

Однако, по словам судьи округа Кливленд Тэда Балкмана, "вводящий в заблуждение маркетинг и продвижение опиоидов создают неприятности" в штате.

"По этой причине я ввожу план борьбы с загрязнением, который состоит из затрат на общую сумму $572 102 028, чтобы немедленно устранить эту неприятность", - заявил судья.

J & J планирует обжаловать это решение.

Как сообщал "Апостроф", в известной присыпке для детей Johnson & Johnson обнаружены следы асбеста, против компании были поданы тысячи исков от людей с онкологическими заболеваниями.