"Первый звонок" до кризиса: эксперт указал на тревожный нюанс с промышленностью в Украине

Укрепление гривны привело к тому, что в промышленности Украины назревает кризис - из-за разницы в курсе валют предприятия недополучают запланированную прибыль.

Об этом "Апострофу" в интервью рассказал эксперт в области экономики Алексей Кущ.

Украинские предприятия, которые производят в большинстве своем сырье, продавали его за валюту. Но из-за падения доллара и укрепление гривны недополучили прибыль. В национальной валюте она составил на 20% меньше, чем планировалось. Чтобы помочь ситуации, производители уже сократили капитальные затраты.

Алексей Кущ прогнозирует, что следующим шагом станет сокращение рабочих мест и расходов на зарплатный фонд.

"Первые "звоночки" уже есть: индекс реальной зарплаты в октябре сократился на 0,3%. Количество безработных в ноябре возросло на 27 тысяч человек - впервые за последние годы. Промышленная дефляция - это ловушка, из которой еще труднее выйти, чем из инфляции . Экономические и монетарные инструменты работают здесь слишком сложно ", - объясняет эксперт.

Читайте детальнее в материале "Апострофа": Укрепление гривны фактически уничтожает украинскую экономику - Алексей Кущ.