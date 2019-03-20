Может затмить хищения в Минобороны: в "Нафтогазе" разгорается скандал вокруг миллиардных схем

Уволенные из НАК "Нафтогаз Украины" менеджеры раскрыли схемы хищения в компании на сумму в 20 млрд гривен.

Об этом пишет "Главком".

Первую схему раскрыл уволенный накануне руководитель трейдингового подразделения "Нафтогаза" Виталий Волынец. По его словам, в ней участвовал нынешний глава газового бизнеса "Нафтогаза", сооснователь компании "ЭРУ Трейдинг" Андрей Фаворов. Речь идет о конфликте интересов: еще не оформленный на работу в НАК, Фаворов якобы принимал решение о продаже государственного газа на миллиарды гривен.

"Он почти месяц формировал решения правления "Нафтогаза" по ценовой политике правления не в статусе руководителя, имея конфликт интересов", - утверждает Виталий Волынец.

На прошлой неделе директор по развитию бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко обвинил Андрея Фаворова в организации коррупционной схемы. Компания "ЭРУ Трейдинг" получила газ из хранилищ "Нафтогаза" со скидкой в $35.

"В конце ноября и в декабре 2018 года "ЭРУ Трейдинг" закупила газ из газохранилищ по низкой цене общим объемом 101 млн кубометров", - говорится в письме Юрия Витренко в адрес службы безопасности НАК "Нафтогаз Украины".

Речь о распродаже буферного газа из ПХГ. Буферный газ - это технологическая "подушка" в хранилище, на которую опускают товарный газ для хранения. "Подушка" гарантирует рабочее давление для быстрого подъема товарного газа из ПХГ, и сформирована еще во времена дешевого газа в советские времена.

В начале года НАК "Нафтогаз Украины" опускал в ПХГна хранение купленный в крайне высоким ценам импортный газ. Когда ближе к лету цены в Европе пошли на спад, НАК почти прекратил закупку газа.

“Газ из подземных хранилищ стал для "ЭРУ Трейдинг" компенсацией за покупку дорогого импортного газа в рамках операций прикрытия оффшорных схем НАК "Нафтогаз Украины". Это - вторая схема, пишет издание.

Ее суть заключается в том, что государственная монополия закупает почти 70% импортного газа для Украины. Эти импортные операции проводят через сеть фирм-трейдеров, многие из которых зарегистрированы в офшорах. Такую же схему использует и вторая после "Нафтогаза" компания-импортер - "ЭРУ Трейдинг", кроме того она использует тех же офшорных трейдеров.

"Такое прикрытие позволяет "Нафтогазу" объяснить свои закупки по завышенной на $30 за тысячу куб. м цене: частная компания покупает газ за рубежом по таким же ценам!, - пишет издание.

Третья схема заключается в следующем. НАК "Нафтогаз Украины" полностью контролирует финансы своих дочерних компаний, позволяет топ-менеджерам играть с показателями корпоративной отчетности материнской структуры. НАК получает всю выручку за поставляемый населению, но не спешит заплатить своей “дочке”, которая занимается добычей газа. Долги "Нафтогаза" перед "Укргаздобычей" за последние четыре года выросли в 40 раз: с 1 млрд грн в 2015 году до 42 млрд грн в 2018 году.

Еще одна схема - проигрыш "дочек" и "внучек" "Нафтогаза" высшей структуре в судах.

Так, в феврале 2019 года "Укртрансгаз" проиграл суд НАК "Нафтогаз Украины".

"Дочерняя компания "забыла" вовремя заплатить своей материнской компании 2 млрд грн за купленный у нее газ. После чего "Нафтогаз" насчитал на долг еще штраф, пеню и инфляционные потери на сумму 3,2 млрд грн и подал в суд. Юристы "Укртрансгаза" спокойно проиграли дело, после чего, прикрываясь судебным решением, компания перечислила "наверх" уже 5,2 млрд грн.

"Нафтогаз" также манипулирует с трубами в своей дочерней структуре - "Укргаздобыче". 11 марта 2019 эта “дочка” закупила у компании Виктора Пинчука труб почти на 2 млрд грн, отклонив предложения конкурентов, которые были почти на 40% дешевле.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" рекомендует украинскому правительству повторно назначить Андрея Коболева председателем правления, сократив ему зарплату вдвое.