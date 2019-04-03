Скандал с расследованием импорта шприцев в Украину: СМИ сообщили новые подробности

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) дважды переносила вердикт по делу импортируемых в Украину шприцев.

Об этом сообщает UBR.

Расследование, начатое в 2017 году, касается импорта шприцев из Китая и Турции объемом 2 и 5 мл, а также 2, 5 и 10 мл - из Индии. Вопрос во введении дополнительных пошлин.

Расследование было инициировано украинскими медпроизводителями – ПАО "Гемопласт" и ЧАО "Тюмень-Медико-Смела". Они утверждают, что импорт из Индии, Турции и Китая относительно потребления вырос на 13% и 120%. В своей жалобе компании отмечали, что увеличение импорта шприцев из Индии, Турции и Китая может нанести ущерб отечественным производителям.

"Расследование МКМТ вскрыло ряд несоответствий, которые не позволяют принять решение в пользу подавших жалобу компаний", – сообщили в прессе.

ПАО "Гемопласт" и ЧАО "Тюмень-Медико-Смела" - связанные компании, которые входят в фармгруппу миллиардера Константина Жеваго; ранее сообщалось, что они являются монополистами на рынке шприцев с долей в 75% рынка. Названия аффиллированных с ПАО "Гемопласт" компаний звучали в расследованиях по банкротству банка Константина Жеваго "Финансы и кредит".

Финансовые показатели компаний, подавших жалобу, ухудшались с 2012 по 2017 гг. - ПАО "Гемопласт" постоянно увеличивало убыток с прибыли в 12 тыс. грн. в 2013 году до убытка в 260,4 млн грн в 2017-м. Убытки компаний увеличивались задолго до роста импорта шприцев в Украину, а факт обращения в МКМТ по истечению нескольких лет убыточной работы, выглядит странно.

В то же время, выводы компаний о вреде украинским производителям противоречат позиции третьего украинского производителя – ООО "Юрия-Фарм" (Черкассы). Эта компания дала понять, что для нее конкуренция с импортными аналогами не является критичной.

Эксперты, комментируя ситуацию, называют сомнительным утверждение, что именно импорт шприцев оказал пагубное влияние на производство в Украине, отмечая, что связь между импортом и ухудшением показателей хоздеятельности компаний, инициировавших расследование, прослеживается не так отчетливо.

В данный момент ПАО "Гемопласт" и ЧАО "Тюмень-Медико-Смела" начали уже третье расследование против импорта шприцев. МКМТ дважды поддержала украинских производителей и ограничивала импорт шприцев, однако финансовое положение инициаторов расследования не улучшилось.

Чтоб избежать пошлин и минимизировать риски от их уплаты, некоторые импортеры уже начали поставки в Украину шприцев, которые не подпадают под расследование (объемом 2,5, 3, 5,5, 6, 7, 11 и 12 мл).

В СМИ предполагают, что возможные антидемпинговые пошлины отрицательно повлияют лишь на добросовестных импортеров, а другие компании смогут завозить в Украину шприцы прочих объемов, на которые пошлины не распространятся. Таким образом, пошлины не будут соответствовать национальным интересам страны - импортерам придется пройти дорогую сертификацию «нестандартных» шприцев, и цены на них вырастут. В то же время на конкурентное положение самих инициаторов расследования пошлины не повлияют.