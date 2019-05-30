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Депутат через суд требует уволить Рожкову: названа причина

четверг, 30 мая 2019, 12:13
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Народный депутат Юрий Савчук из фракции "Народный фронт" подал иск в Окружной административный суд Киева об увольнении замглавы Нацбанка Екатерины Рожковой.

Об этом говорится на сайте суда.

Савчук подал иск в суд к председателю НБУ Якову Смолию, Рожковой и Совету НБУ, третье лицо - НБУ.

"Истец просит суд признать противоправными действия первого заместителя председателя НБУ Екатерины Рожковой о незаконном содействии третьим лицам в сфере валютного регулирования и надзора и обязать ее воздержаться от таких действий", - сообщает суд.

Среди других требований иска - признать противоправной бездеятельность Смолия и Совета НБУ по не совершение действий по увольнению Рожковой и обязать их это сделать.

Также Савчук просит суд до решения спора по сути запретить Рожков участвовать в работе и заседаниях правления Национального банка Украины, исполнять полномочия первого заместителя председателя НБУ или осуществлять любую деятельность на этом посту.

"Сейчас решается вопрос о наличии правовых оснований для принятия мер обеспечения иска и открытии производства по делу", - сообщает суд.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", В НБУ рассказали, когда ждать транша МВФ.

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