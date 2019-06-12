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​У Зеленского назвали примерную дату и условия переписи населения

среда, 12 июня 2019, 16:42
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Кабинет министров и Государственная служба статистики запланировали на 2020 год проведение переписи населения, но на проведение нужна сумма - до 4 млрд гривен.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил представитель президента в Раде Руслан Стефанчук.

По его словам, сейчас ищут оптимальный вариант, как удешевить и до конца 2019 года провести перепись населения.

"Планировалось закупить планшеты, потом их передать в школы и т.д. Мы сейчас ищем оптимальный вариант, как удешевить и до конца этого года провести. Вместо планшетов мы предлагаем провести перепись все же в бумажном варианте", - сообщил он.

Также Стефанчук отметил, что все переписи проводятся в декабре, потому что именно в этом месяце в стране находится максимальное количество людей.

"Надо будет внести изменения в госбюджет, что будет очень сложно сделать. Это фундаментальная вещь, от которой мы должны отталкиваться во всех направлениях реформ. Сейчас мы просто не знаем, сколько в стране людей, их социальные статусы - есть масса граждан, которые оформили себе льготы по фейковым документам. Солдаты, которые потеряли здоровье в боях на Донбассе, не могут оформить себе документы УБД, зато есть масса "корочек" УБД у тех, кто пару дней где-то посидел в прифронтовой зоне. В этом всем перепись поможет навести порядок", - сообщил представитель Зеленского.

Как сообщал "Апостроф", названы условия для переназначения субсидий: кому снова придется собирать документы.

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