​​Гончарук предлагает ввести новый налог для IT-отрасли: в чем суть

Власти Украины намерены обложить специальным налогом физлиц-предпринимателей, работающих в IT-отрасли.

С такой инициативой выступил глава украинского правительства Алексей Гончарук, передает “Интерфакс-Украина”.

Администрировать сбор средств будет Государственная налоговая служба. Деньги пойдут на “развитие человеческого капитала”.

По словам главы правительства, дополнительные средства планируется направить на создание Фонда развития человеческого капитала для IT-отрасли, который бы управлялся самой отраслью. Средства этого Фонда пойдут на стипендии для талантливых студентов, гранты для молодых ученых и создание образовательной инфраструктуры.

"Одной из проблем, которая сдерживает сегодня развитие IТ-отрасли, является нехватка кадров. Отрасль растет на 25-30 тысяч специалистов ежегодно, а университеты выпускают только 16 тысяч студентов. Именно поэтому мы инициируем создание Фонда IT Creative. Фонда развития человеческого капитала, который будет воспитывать новых квалифицированных специалистов для отрасли", – цитирует Гончарука пресс-служба правительства.

Предполагается, что фонд IT Creative будет финансироваться за счет специального сбора, который будет расти от 1% в 2020 году до 5% в 2024 году. Ожидается, что Фонд заработает в 2020 году, а его наполнение будет составлять 0,5 млрд грн и будет в дальнейшем расти. Уже разработан законопроект, который в ближайшее время представят в парламенте.

В свою очередь глава Государственной налоговой службы (ГНС) Сергей Верланов уточнил, что предлагается ввести новый сбор для ФОП в IT-отрасли.

То есть, кроме 5% единого сбора, 1,5% военного сбора и ЕСВ с двух минимальных зарплат, предполагается введение сбора на развитие человеческого капитала. Он будет администрироваться налоговой службой и поступать в Фонд, управляемый отраслью, а его ставка будет постепенно поднята с 1% в 2020 году до 5% в 2024 году.

Верланов также добавил, что переход на нее является добровольным, и желающие могут остаться на сегодняшней третьей форме налогообложения "упрощенцев".

Как сообщал “Апостроф”, ранее обвиненный 17 августа в организации подпольных азартных игр IT-предприниматель выступил с заявлением. Он утверждает, что обыск правоохранителями в его доме был проведен по надуманным основаниям, а дело считает "100% заказом", называя конкретные фамилии.