RU  UA

пятница, 20 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.35
Меню
Регуляторная политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

20 сентября

13:12
В правительстве назвали условия для запуска рынка земли в Украине
12:14
​Каким будет курс доллара в Украине до конца года: появился прогноз
11:17
​Популярная страна ЕС вводит налог для туристов
10:19
​Что происходит с гривной перед выходными: официальный курс НБУ
09:21
Кабмин представляет в Раде проект бюджета на 2020 год: онлайн трансляция

19 сентября

16:38
​В Украине появится банкнота в 1000 гривен: вот как она выглядит
15:52
Блогер рассказал почему оценщики боятся реформы рынка оценки недвижимости
14:38
Что будет с долларом в Украине в октябре: появился прогноз
13:13
​Зеленский объяснил, кому будут ​продавать ​украинскую землю
12:12
Газопровод в обход Украины: Путин получил "добро" от одной из стран ЕС
11:10
​Латвийскую "дочку" ПриватБанка оштрафовали на внушительную сумму: названа причина
10:16
Что будет с субсидиями для украинцев в 2020 году: власти дали ответ
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В правительстве назвали условия для запуска рынка земли в Украине

пятница, 20 сентября 2019, 13:12
переглянути новину українською

Для запуска прозрачного рынка земли в Украине необходимо понять, кто контролирует земли сельхозназначения и кто является конечным владельцем.

Об этом в эфире программы "Право на власть" в эфире телеканала "1+1" сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Он отметил, что рынок земли есть, но он непрозрачный и существует для тех, кто имеет доступ и деньги. Чтобы рынок стал открытым необходимо обеспечить две вещи.

"Первое - нужно понять, кто является конечными владельцами. Знаем, что есть теневой или полулегальный рынок аренды. Мы не знаем, кто является конечным владельцем", - сказал Милованов.

Кроме того, необходимо понять, кто контролирует компанию, которая владеет землей. "И это нужно выяснить, потому что страна находится в состоянии войны. Поэтому важно узнать, кто есть уже сегодня настоящими людьми, которые контролируют землю в Украине", - подчеркнул министр.

В Facebook Милованов расписал основные положения закона об обороте земель:

- Покупать земли с/х назначения смогут украинские физические и юрллиц, территориальные общины и государство.

- Малых фермеров и физлиц, покупающих до 500 га будут финансово поддерживать (компенсация процентов и пр.).

- Концентрация собственности предусмотрена на уровне 15% область и 0,5% страна.

- Стартовая цена продажи государственных/коммунальных земель через торги - НПО (нормативная денежная оценка).

- Запрет приобретения в собственность участков гражданам и капитала РФ.

- Отмена моратория.

- Дата введения - 1 октября 2020 года.

Министр подчеркнул, что прозрачный рынок позволит уровнять всех его участников.

"Проблемы, которые существуют сегодня с обращением земли, должны быть решены путем создания одинаковых правил игры для всех", - подчеркнул Милованов. По его словам, прозрачность рынка - это лучшая защита от теневых схем.

Милованов считает, что сегодняшний теневой рынок дает возможность провести теневые схемы в свою пользу.

"Я призываю все общество следить за тем, кто станет собственником земли. Это важно - не закон защищает, а общество защищает. Украинец должен получить землю. От внедрения рынка земли должен выиграть тот, кто готов на земле работать, а не тот, у кого лучше связи или лучшие юристы", - подчеркнул Милованов.

Как сообщал "Апостроф", в пятницу, 20 сентября, в Украине пройдут акции аграриев против продажи украинской земли иностранцам. Об этом сообщил председатель "Всеукраинской Аграрной Рады" Андрей Дикун после встречи аграриев с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком.

Фотовзгляд

Все галереи
Снег в Карпатах

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Поспешишь - людей насмешишь: как не продать украинские земли за бесценок

Ошибки или коррупция: в чьих интересах действуют должностные лица АРМА

"...И в животноводстве": Правильно ли передавать Нацбанку регулирование непрофильных рынков

Правительство совершает ошибку: почему Украина замораживает свои газовые месторождения

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: