В правительстве назвали условия для запуска рынка земли в Украине

Для запуска прозрачного рынка земли в Украине необходимо понять, кто контролирует земли сельхозназначения и кто является конечным владельцем.

Об этом в эфире программы "Право на власть" в эфире телеканала "1+1" сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Он отметил, что рынок земли есть, но он непрозрачный и существует для тех, кто имеет доступ и деньги. Чтобы рынок стал открытым необходимо обеспечить две вещи.

"Первое - нужно понять, кто является конечными владельцами. Знаем, что есть теневой или полулегальный рынок аренды. Мы не знаем, кто является конечным владельцем", - сказал Милованов.

Кроме того, необходимо понять, кто контролирует компанию, которая владеет землей. "И это нужно выяснить, потому что страна находится в состоянии войны. Поэтому важно узнать, кто есть уже сегодня настоящими людьми, которые контролируют землю в Украине", - подчеркнул министр.

В Facebook Милованов расписал основные положения закона об обороте земель:

- Покупать земли с/х назначения смогут украинские физические и юрллиц, территориальные общины и государство.

- Малых фермеров и физлиц, покупающих до 500 га будут финансово поддерживать (компенсация процентов и пр.).

- Концентрация собственности предусмотрена на уровне 15% область и 0,5% страна.

- Стартовая цена продажи государственных/коммунальных земель через торги - НПО (нормативная денежная оценка).

- Запрет приобретения в собственность участков гражданам и капитала РФ.

- Отмена моратория.

- Дата введения - 1 октября 2020 года.

Министр подчеркнул, что прозрачный рынок позволит уровнять всех его участников.

"Проблемы, которые существуют сегодня с обращением земли, должны быть решены путем создания одинаковых правил игры для всех", - подчеркнул Милованов. По его словам, прозрачность рынка - это лучшая защита от теневых схем.

Милованов считает, что сегодняшний теневой рынок дает возможность провести теневые схемы в свою пользу.

"Я призываю все общество следить за тем, кто станет собственником земли. Это важно - не закон защищает, а общество защищает. Украинец должен получить землю. От внедрения рынка земли должен выиграть тот, кто готов на земле работать, а не тот, у кого лучше связи или лучшие юристы", - подчеркнул Милованов.

Как сообщал "Апостроф", в пятницу, 20 сентября, в Украине пройдут акции аграриев против продажи украинской земли иностранцам. Об этом сообщил председатель "Всеукраинской Аграрной Рады" Андрей Дикун после встречи аграриев с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком.