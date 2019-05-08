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В Украине пачка сигарет подорожает до 100 гривен: опубликована инфографика

среда, 08 мая 2019, 09:48
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Минимальная стоимость пачки сигарет с фильтром в Украине к 2025 году может превысить 100 грн в результате повышения акцизного налога.

Об этом пишет "Обозреватель".

Издание отмечает - стоимость пачки сигарет в большинстве стране Евросоюза составляет 5 евро (около 150 грн), в Украине – всего 35 грн. Это обусловлено тем, что в ЕС на табачные изделия налоговая нагрузка выше, чем в Украине.

Так, если в Украине минимальная налоговая нагрузка составляет 1011,35 грн на 1000 сигарет, то в странах ЕС эта цифра достигает 2,7 тыс. грн (около 90 евро).

До 2025 года в Украине уровень акциза на табак будет повышен до европейского уровня.

При этом до конца 2019 года цены на табачные изделия в Украине подорожают практически на четверть. Так, пачка сигарет, которая еще в январе стоила 40 грн, уже к концу года поднимется в цене до 44,7 грн. В июле акциз увеличится на 9%, а в киосках и магазинах цену повысят уже в октябре.

В результате цены на сигареты, как ожидается, вырастут до уровня европейских. Это сократит число курильщиков.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", Национальный банк Украины (НБУ) ожидает подорожания табачной продукции в 2019 году на уровне 19%.

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