Бесплатный "спутниковый интернет": украинцев предупредили о новой мошеннической схеме

https://tech.liga.net/technology/novosti/moshenniki-predlagayut-ukraintsam-besplatnyy-sputnikovyy-internet

Мошенники развернули в Украине рекламную кампанию по продаже устройств для приема якобы бесплатного спутникового Интернета.

Об этом сообщает Internet.ua.

Их рекламная кампания построена вокруг шумихи от запуска Илоном Маском 60 спутников для глобального доступа к сети.

Десятки объявлений, ведущих на сомнительные сайты, появились, в частности, в социальной сети Facebook.

Мошенники используют два сайта интернет-магазинов - skyway.llucky.space и internet.trend.net.ua. Эти сайты были созданы неделю назад и их раскручивают через соцсети.

На этих ресурсах, маскирующихся под интернет-магазин компании Tenda Global, предлагается перейти на якобы "новый бесплатный безлимитный высокоскоростной спутниковый интернет от Tenda Global, который уверенно работает в любой точке Украины". Для этого предлагают купить Wi-Fi роутер Tenda Global.

Роутер якобы позволяет "подключаться к интернету без SIM-карты и без абонентской платы в любом месте, где есть электрическая розетка". Также, злоумышленники обещают доступ к заблокированным Роскомнадзором сайтам.

Злоумышленники предлагают "широкую зону покрытия благодаря новым спутникам Eutelsat Networks" и "устойчивый прием даже в тысячах километрах от крупных городов" бесплатно.

Стоит отметить, что спутниковый доступ к Интернету является одним из самых дорогих в мире – в Украине стоимость только лишь подключения к спутниковому Интернету несколько тысяч гривен, а тарифы варьируются от 360 до 1500 гривен в месяц.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", в Украине поймали мошенников,организовавших торги на фальшивых биржах.