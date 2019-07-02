​Украина потеряла безвиз с двумя странами: названа причина

За второй квартал 2019 года Украина опустилась в рейтинге паспортов мира с 40 на 44 место.

Об этом свидетельствуют данные обновленного Индекса паспортов компании Henley & Partners.

Согласно рейтингу, сейчас украинцы могут посещать без виз 126 стран. В предыдущем квартале показатель Украины был выше - 40 место и 128 стран с безвизовым посещением.

Сообщается, что в последние месяцы африканские республики Джибути и Бенин изменили свою визовую политику, и теперь украинцы должны получать электронную визу вместо визы по прибытии.

Первое место в рейтинге по-прежнему занимают Япония и Сингапур, паспорта которых позволяют посещать без визы 189 стран мира. Южная Корея, которая разделяла с ними лидерство, спустилась на второе место к Германии и Финляндии (187 стран).

Тройку лидеров замыкают Дания, Италия и Люксембург (186 стран).

Как сообщал "Апостроф", Верховная Рада должна принять закон о европейской сертификации украинских товаров. Подробнее читайте в материале - Промышленный безвиз с Евросоюзом: что это значит для Украины.