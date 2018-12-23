Генассамблея ООН приняла жесткую резолюцию по Крыму: России опять досталось

Поздно вечером в субботу, 22 декабря, Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина".

Как сообщает "Укринформ", "за" проголосовали 65 государств-членов, "против" - 27, 70 делегатов воздержались.

Это уже третья инициирована Украины резолюция ООН о состоянии прав человека в Крыму за последние три года. Первые две были приняты Генассамблеей 2016-го и 2017-го года. В этом году документ содержит целый ряд новых статей. Например, четко определяется, как правильно сейчас называть Крым во всех документах ООН.

"(Генеральная ассамблея - "Апостроф") Призывает все международные организации и специализированные агентства Организации Объединенных Наций пользоваться формулировкой" Автономная Республика Крым и город Севастополь, Украина, временно оккупированные Российской Федерацией "когда речь идет о Крыме в их официальных документах, коммуникациях и публикациях, включая те, в которых говорится о статистических данных РФ", - сказано в документе.

В резолюции также поименно упоминаются политзаключенные Олег Сенцов, Владимир Балух и Эмир-Усейн Куку.

"(Генеральная ассамблея, выражая - "Апостроф") Глубокое беспокойство сообщениями о том, что с 2014-го года власти России использует пытки для получения подробных показаний в политически мотивированных преследованиях, включая делом украинского режиссера Олега Сенцова, выражая глубокую обеспокоенность последующими задержаниями и арестами Россией украинских граждан, включая Владимиром Балухом и Эмиром-Усеином Куку ", - говорится в документе.

Отмечается, что резолюции ООН крайне редко содержат имена политзаключенных. Среди последних известных случаев в истории организации - упоминание диссидентов Нельсона Манделы (ЮАР) и Аун Сан Су Чжи (Мьянма).

Резолюция также призывает обеспечить права человека и базовые свободы незаконно заключенных в оккупированном Крыму и на территории России политзаключенных, включая право на медицинскую помощь, доступ врачей и специалистов международных организаций, в частности, Красного Креста и Европейского комитета по предотвращению пыток, для проверки состояния здоровья задержанных.

Впервые резолюция ООН призывает соблюдать Правила Нельсона Манделы в отношении украинских политзаключенных в РФ и оккупированном Крыму.

"(Генеральная ассамблея призывает - "Апостроф".) Соблюдать, в соответствии с международным правом, прав украинских заключенных и арестованных в Крыму и Российской Федерации, до их освобождения, в особенности тех, которые объявили голодовку, призывает уважать Минимальные стандартные правила обращения с узниками (Правила Нельсона Манделы) ", - говорится в резолютивной части документа.

Документ также призывает предоставить, согласно Венской Конвенции, доступ ко всем украинских политзаключенных в оккупированном Крыму и РФ Украинский консулам и омбудсмену.

В свою очередь заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин, выступая на заседании ГА, назвал данный документ "сугубо антироссийским, фальшивым, лукавым и бессмысленным по своему содержанию", передает ТАСС.

Как сообщал "Апостроф", 18 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла инициированную Украиной резолюцию "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украины, районов Черного и Азовского морей".