Россию "проверят" в Керченском проливе: озвучен любопытный сценарий

Запад может проверить реакцию России, отправив разведывательный корабль ВМС Великобритании HMS Echo, который прибыл в порт Одессы 19 декабря, пройти через Керченский пролив.

Об этом в эфире телеканала Прямой заявил заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак, передает "Еспресо".

"Когда говорят, что Россия не позволит проход английского судна, у меня возникает одно замечание - а кто-нибудь пробовал пройти? ... И интересно, если этот корабль пойдет в караване, как дальше они будут реагировать?" - отметил он.

По его словам HMS Echo не имеет вооружения. Кроме того, по словам замминистра, на это судно не распространяется действие конвенции Монтре о статусе черноморских проливов, по которой срок пребывания военных кораблей ограничен 21 сутками.

HMS Echo предназначен для проведения разведывательных операций в поддержку подводных лодок или десантных кораблей. Может предоставлять информацию в режиме реального времени. Кроме того, он может служить платформой для управления задачами по разминированию.

Судно принято на вооружение в марте 2003 года. Имеет длину 91 метр, ширину 17 и осадку 5,5 метров. Водоизмещение около 4000 тонн. Скорость 15 узлов. Экипаж 72 человека. Для долговременного нахождения в одной точке оснащен так называемыми азимутальными двигателями. Вооружение состоит из трех шестиствольных 7,62 мм пулеметов M134 Minigun, двух 20 мм зенитных скорострельных пушек "Эрликон" и четырех крупнокалиберных пулеметов.

Как сообщал "Апостроф", HMS Echo прибыл в порт Одессы 19 декабря.