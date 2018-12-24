РУС. | УКР.

вторник, 25 декабря
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.40
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

25 декабря

05:32
Никакой азировки: в Украине начнут наказывать за неуважение к украинскому языку
04:27
​Особенности "гражданской" войны: офицер ВСУ показал видео для пропагандистов Путина
03:24
Астрономы приблизились к разгадке тайны происхождения Вселенной: сделано важное открытие
02:28
Секс по бумажке: в сети высмеяли новый фейк боевиков ДНР
01:25
Это личное: капеллан ВСУ поразил сеть историей о войне на Донбассе
00:18
Это не мост: в сети показали новые фото "забора" Путина в Крым

24 декабря

23:52
На Украину идет циклон: появился актуальный прогноз погоды на Рождество
23:31
Гиви подтверждает: в сети подняли на смех грозную силу боевиков Донбасса
23:15
Мольфарка раскрыла главную тайну 2019 года: кто станет президентом Украины
23:11
​Опасность близка: Запад предупредил Украину об обострении ситуации на Донбассе
22:55
Легенды мирового футбола снялись в фильме о расизме: опубликовано видео
22:34
Скандальный нардеп устроил драку с налоговиком времён Януковича: видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Скандальный нардеп устроил драку с налоговиком времён Януковича: видео

понедельник, 24 декабря 2018, 22:34

Народный депутат Игорь Мосийчук ("Радикальная партия") и политолог Александр Семченко подрались на телеканале NEWSONE во время прямого эфира.

Народный депутат назвал политолога работающим на Россию, а Семченко в ответ назвал Мосийчука душевнобольным.

После словесной перепалки нардеп подбежал к Семченко и начал бить его тростью. Политолог в ответ схватил его за шею и повалил на землю.

Смотреть видео с 1:20 мин.

Напомним, Александр Семченко экс-глава налоговой полиции Сумской области времен правления президента-беглеца Виктора Януковича. В настоящее время Семченко себя позиционирует как политолог, при этом придерживается пророссийской позиции.

Как сообщал "Апостроф", ранее Народные депутаты Сергей Шахов ("Наш край") и Игорь Мосийчук ("Радикальная партия") устроили эффектную драку на украинском телеканале во время прямого эфира.

Также сообщалось, что внефракционный народный депутат и экс-министр здравоохранения Олег Мусий подрался с главой общественной организации "Пациенты Украины" Дмитрием Шерембеем.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве зажгли главную елку страны

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

НАБУ без аудита: как Жебривский спас Сытника

Украинцы не готовы голосовать за честного президента - Олесь Доний

Убийство Гандзюк: как хотят "похоронить" дело известной активистки

Без рынка перед выборами: как политиков сплотил земельный вопрос

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2018 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: