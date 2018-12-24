Скандальный нардеп устроил драку с налоговиком времён Януковича: видео

Народный депутат Игорь Мосийчук ("Радикальная партия") и политолог Александр Семченко подрались на телеканале NEWSONE во время прямого эфира.

Народный депутат назвал политолога работающим на Россию, а Семченко в ответ назвал Мосийчука душевнобольным.

После словесной перепалки нардеп подбежал к Семченко и начал бить его тростью. Политолог в ответ схватил его за шею и повалил на землю.

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Напомним, Александр Семченко экс-глава налоговой полиции Сумской области времен правления президента-беглеца Виктора Януковича. В настоящее время Семченко себя позиционирует как политолог, при этом придерживается пророссийской позиции.

Как сообщал "Апостроф", ранее Народные депутаты Сергей Шахов ("Наш край") и Игорь Мосийчук ("Радикальная партия") устроили эффектную драку на украинском телеканале во время прямого эфира.

Также сообщалось, что внефракционный народный депутат и экс-министр здравоохранения Олег Мусий подрался с главой общественной организации "Пациенты Украины" Дмитрием Шерембеем.