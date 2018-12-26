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Италия попала в скандал из-за оккупированного Крыма: подробности

среда, 26 декабря 2018, 02:36

Посольство Украины в Италии обратилось в Министерство иностранных дел Италии, а также во Всеобщую конфедерацию итальянской промышленности "Confindustria" с просьбой принять меры в отношении итальянских компаний, которые поставляли оборудование на завод агрофирмы "Золотая Балка" в аннексированный Крым.

Об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел Украины на информационный запрос, пишет "Крым.Реалии".

Украинские дипломаты подчеркнули, что подобные действия итальянских компаний могут нарушать режим санкций, введенный Евросоюзом в 2014 году.

Также в МИД Украины отметили, что обратились с запросом к итальянским компаниям с просьбой разъяснить ситуацию с поставкой оборудования.

Запуск нового завода агрофирмы "Золотая Балка" состоялся в Севастополе 12 декабря.

Как утверждают представители предприятия, на завод установили итальянское оборудование фирм Bertolaso, Innotec, Robino&Galandrino, Gortani и другие.

В итальянской компании Bertolaso подтвердили факт поставки оборудования для нового завода агрофирмы "Золотая Балка".

Компания Gortani, в свою очередь, опровергла факт сотрудничества с крымским заводом, хотя ее символ и телефонный контакт видны на видеопрезентации "Золотой Балки". В то же время компании Innotec или Robino&Galandrino не подтвердили и не опровергли информацию о сделке с крымским предприятием.

Как сообщал "Апостроф", ранее Украина выдвинула претензии Сербии из-за Крыма.

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Раздел: Политика Тема:
Теги: Крым, Италия, МИД

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