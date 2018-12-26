Украина ввела огромный пакет санкций против России: подробности

Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании 26 декабря ввел дополнительные санкции против России.

Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам безопасности и обороны Сергей Пашинский, передает "Громадське".

"Был введен огромный пакет санкций против субъектов хозяйствования российской Федерации и физических лиц, имеющих отношение к внедрению российской агрессии", - сказал нардеп.

По его словам, под санкции попали лица, причастные к обстрелу украинских кораблей в нейтральных водах у Керченского пролива, "персон, которые фальсифицируют сейчас уголовные дела против украинских моряков", а также депутаты Государственной Думы, в том числе депутаты от политической партии "Единая Россия".

Какие именно предприятия попали в обновленный санкционного списка Пашинский не сообщил, отметив лишь, что они имеют отношение к военно-промышленного комплекса России.

"После технической доработки этот список будет опубликован, как это уже было раньше", - пояснил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее Россия расширила санкции против Украины.