Дело Гандзюк: против Луценко выдвинули громкое обвинение

Юрист Маси Найем подал заявление в Государственное бюро расследований об уголовном правонарушении за разглашение информации расследования по делу убийства Екатерины Гандзюк.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Подал на генпрокурора Луценко Ю.В. заявление об уголовном правонарушении за разглашение сведений досудебного расследования по делу Кати Гандзюк. Это правонарушение, предусмотренное ч.2 ст.387 УК Украины. Речь идет о разглашении, совершенном прокурором независимо от того, принимал он непосредственное участие в досудебном расследовании или нет", - рассказал Найем.

Он пояснил, что для следствия разглашение сведений может привести к негативным последствиям.

"Например, публичное оглашение о намерении сообщить определенным лицам о подозрении может дать четкий сигнал таким лицам о том, что им следует предпринять определенные действия для избежания применения к ним соответствующих процессуальных действий. Такой же эффект будет иметь объявление вероятного мотива убийства и сообщение о том, что именно такой мотив выводит следствие на имя вероятного заказчика", - добавил юрист.

Заявление подано в Государственное бюро расследований, в подследственность которого входит расследование преступлений, совершенных в частности генпрокурором, кроме тех, что подследственны НАБУ.

"ГБР в своей внешней коммуникации акцентирует внимание на том, что его "цель - привлечение виновных к ответственности, несмотря на их должности, связи и ресурсы". Поэтому посмотрим, какой будет реакция Бюро на заявление", - добавил Найем.

Напомним, подробнее о расследовании дела Катерины Гандзюк читайте в материале "Апострофа": Убийство Гандзюк: как хотят "похоронить" дело известной активистки.