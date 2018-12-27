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Украинский генерал подметил позорный момент с военным положением

четверг, 27 декабря 2018, 00:19

Украинские государственные деятели халатно отнеслись к исполнению своих обязанностей во время военного положения.

Такое мнение в интервью "Апострофу" выразил экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж.

"В течение 5-6 дней действия военного положения отдельные государственные деятели просто исчезли - мы их не видели на работе, в публичной сфере. А по закону о военном положении они должны были ежедневно быть на работе - с утра до ночи и круглосуточно. Это не их хотение, а обязательства", - сказал генерал.

Он также отметил, что пока в отдельных областях Украины действовало военное положение, часть украинских чиновников спокойно отдыхала в праздничные дни.

"Вот на заседание СНБО рассказывают, что сделано многое. Но где они были, и что делалось, когда были праздники? Отдыхали. Вот такое отношение к тому, что принималось. То есть мы видим какую-то внешнюю мотивацию, а реалии указывают на то, что ничего особенного не произошло, а уполномоченные лица фактически высшего уровня даже не демонстрировали свое реальное участие в дни, когда было введено военное положение", - резюмировал он.

Подробнее о том, как прошло военное положение в Украине читайте в материале "Апострофа": Где были наши госчиновники во время военного положения? - генерал.

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