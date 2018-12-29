Немного лета посреди зимы: нардеп показала в соцсети свое фото в купальнике

Народный депутат Виктория Сюмар в связи с окончанием календарного года поделилась итогами и несколькими фотографиями, на одной из которых она в купальнике отдыхает на море.

Фото опубликовано на Facebook странице нардепа.

"Когда идешь с работы и понимаешь, что завершился год... думаешь о том, что в нем, несмотря на все, многое удалось", – пишет Сюмар.

В частности, она отметила увеличение квот на украинские песни на радио, успехи отечественного кинематографа и победу в суде над Виктором Медведчуком. Также из личных достижений Сюмар упомянула о собственном замужестве.

"И главная победа - "в 40+" чувствовать себя значительно лучше, чем в 20", – похвасталась нардеп.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", депутат Верховной Рады Украины Виктория Сюмар вышла замуж за экс-заместителя мэра Ирпеня Дмитрия Христюка и показала фото со свадьбы.