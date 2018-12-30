Для миллионов голодающих: в сети высмеяли щедрый подарок Лукашенко Путину

В сети смеются над подарком президента Белоруссии Александра Лукашенка президенту России Владимиру Путину.

Об этом сообщают в соцсетях.

Лукашенко презентовал Путину четыре мешка картошки. Причем каждый из них был подписан по назначению - для жарки, пюре, драников. Также он презентовал своему коллеге и белорусское сало.

"Картофель привезен Путину "по спецзаказу". Ранее, "в полушутку", Лукашенко спросил у Путина, что бы еще ему хотелось получить от президента Белоруссии и всей республики. "Ответ прозвучал именно так: "Ну что еще можно попросить из Беларуси? Картошку и сало". Ну, за нами не заржавеет. Мы привезли четыре мешка этого картофеля", – говорится в Telegram-канале 360tv со ссылкой на слова пресс-секретаря Александра Лукашенко Натальи Эйсмонт.

А российский пропагандист Дмитрий Смирнов на своей странице в Twitter опубликовал видео вручения необычного подарка.

"Какая-то для жарки, какая-то для драников, какая-то для пюре, там все было подписано": Лукашенко подарил Путину белорусское сало и четыре мешка картошки", - написал он.

Пользователи сети посмеялись над таким презентом и самой ситуацией.

Как сообщал "Апостроф", президент России Владимир Путин по просьбе главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова передал компанию "Чеченнефтехимпром" (ЧНХП) в собственность Республики.