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У Тимошенко рассказали о первых шагах в случае победы на выборах

среда, 02 января 2019, 14:49

Новая власть первым своим решением в социальной сфере снизит цены на природный газ и, соответственно, уменьшит коммунальные тарифы, связанные с газом.

Об этом заявил заместитель председателя партии "Батькивщина", народный депутат Иван Крулько в эфире телеканала NewsOne.

Он утверждает, что Юлия Тимошенко, в случае победы на выборах, снизит цены на газ вдвое.

"Это посчитано экспертами и это возможно сделать - снизить цену на газ. Уменьшение этого бремени сразу за собой повлечет за собой снижение коммунальных услуг. Во-вторых, не будет и такого давления на цены в торговых сетях, как от нынешних коммунальных услуг. И бизнесу станет легче, и каждому человеку", - отметил Крулько.

Также он выразил убеждение, что во время переговоров с МВФ "власть не должна была обеспечивать баланс бюджета за счет людей". Он считает, что МВФ необходимо было предложить наполнения бюджета за счет проведения в Украине деофшоризации и детенизации экономики.

"Обновление власти позволит перезагрузить отношения - как внутри страны, между гражданами и властью, так и снаружи - с нашими внешними партнерам, нашими международными кредиторами и МВФ", - сказал Крулько.

Напомним, в результате повышения цены на природный газ для населения на на 23,5% с 1 января выросли коммунальные тарифы на отопление и горячую воду.

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