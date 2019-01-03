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​"Самопомич" официально назвала своего кандидата в президенты

четверг, 03 января 2019, 14:16

Кандидатом в президенты от партии "Самопомич" выбрали мэра Львова Андрея Садового.

Об этом передает "Громадське".

За кандидатуру львовского мэра на съезде проголосовали 515 делегатов политической партии.

Во время мероприятия в поддержку Садового выступили также Василий Гацко ( "Демальянс") и Мишель Терещенко (бывший мэр Глухова).

"Я понимаю, что иду на войну, но я люблю людей и Украину. И для того, чтобы победить, нужно идти именно сейчас", - подчеркнул Садовый.

Напомним, Андрей Садовый украинский политик, общественный деятель и бизнесмен. Основатель общественной организации "Самопомич", председатель политической партии "Объединение "Самопомич"", соучредитель ТРК "Люкс". Городской председатель Львова с 25 апреля 2006 года.

Подробнее о настроениях украинский перед выборами-2019 читайте в материале "Апострофа": Настроения украинского общества плохие, - известный социолог.

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