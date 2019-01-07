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Не поможет даже Керченский мост: появился мрачный прогноз по Крыму

понедельник, 07 января 2019, 06:33

Аннексированный Россией Крым не будет иметь светлого будущего, а превратиться окончательно в "серую зону" с военными базами, непризнанную территорию без нормальной связи, банков, инвестиций, экономики и так далее.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил эксперт по вопросам Крыма Андрей Клименко.

"Революции там не было и не будет. Крым уже даже не очень интересен для профессионалов, как в первые годы оккупации. Мы все понимаем, какие процессы там происходят. Все тренды известны и ничего нового там, в принципе, быть не может. Сохранится большая дотационность, где-то 85%, там не будет инвестиций, не будет большим количества туристов. Это будет просто "серая зона" с военными базами, даже не знаю, куда еще их можно там засунуть, так их много. Такая непризнанная территория без нормальной связи, банков, инвестиций, экономики и так далее", - уверен он.

Эксперт указал на еще один провальный момент в ожиданиях России насчет Крыма.

"В России рассчитывали на туристический бум, но его не было. Туристическая статистика – вещь в целом сложная, и верить ей я бы не стал. А российская статистика, как туристическая, так и остальные, - это вовсе не статистика, а пропаганда. И так уже не первый год. Вот, например, уже в оккупационные годы мы несколько раз видели, как количество туристов, о котором они отчитываются, превышало общий пассажиропоток. Фиксировали также и то, что количество туристов равнялось совокупному количеству пассажиров. То есть они всех пассажиров зачисляли в туристы... Даже Аксенов ссорился из-за этого с Министерством курортов и туризма, мол, он за год 20 раз просто слетал в Москву, а его посчитали как 20 туристов", - рассказывает он.

Единственное, по словам Клименко, небольшой всплеск туристической активности был замечен после открытия Керченского моста.

"Если объективно, то мы зафиксировали рост туристического потока после открытия моста до 7-8%. Но это не так и много, и интересует людей, наверное, больше как "стройка века". То есть многие люди просто поехали посмотреть, что же такое там построено за их деньги. Они посмотрели пару дней и поехали назад домой. Турист же это тот, кто приезжает на 10-12 или более дней. А эти поездки – это так, экскурсия", - говорит он.

Подробнее о том, как Крым превратился в центр управления дальнейшей агрессии России, читайте в материале "Апострофа": В Крыму русских военных вдвое больше, чем утверждает наша разведка – Андрей Клименко.

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