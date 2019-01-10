Избиение активиста в Кривом Роге: "Батькивщина" требует прекратить политический террор, фото

9 декабря на депутата Центрально-Городского районного совета, председателя Ингулецкого районного в Кривом Роге парторганизации ВО "Батькивщина", 34-летнего Вадима Мирзояна было совершено нападение.

Об этом сообщает пресс-служба "Батькивщины".

Так, трое злоумышленников применили против политика газовый баллон, нанесли сильный удар стальной трубой по голове, а потом жестоко избили.

Сейчас Вадим Мирзоян с черепно-мозговой травмой и многочисленными переломами находится в больнице.

Ранее, согласно сообщению, неустановленные лица дважды совершали нападения на офис Ингулецкой районной парторганизации ВО "Батькивщина".

"Считаем этот инцидент очередным политически мотивированным преступлением и требуем от руководства государства прекратить террор против своих оппонентов.

Призываем правоохранительные органы в кратчайшие сроки установить и привлечь к ответственности исполнителей, организаторов, а главное - заказчиков этого дерзкого нападения, и лиц, причастных ко всем предыдущим нападений на активистов "Батькивщины" на местах и ее ячейки. Желаем Вадиму Мирзоян скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении.