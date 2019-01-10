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В деле Манафорта всплыли два украинских топ-олигарха

четверг, 10 января 2019, 12:41

Украинские олигархи Сергей Левочкин и Ринат Ахметов, могли получать от экс-главы избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта данные соцопросов, связанных с президентскими выборами в США 2016 года.

Об этом сообщает CNN, ссылась на источники, ознакомленные с делом американского политтехнолога.

"Сергей Левочкин и Ринат Ахметов, два украинских олигарха, которые годами платили Полу Манафорту за его политическую работу в своей стране, могли быть получателями данных американских опросов, которыми Манафорт поделился с Константином Килимником (российским партнером, предположительно связанным с разведкой РФ - "Апостроф") во время президентской кампании 2016 года", – говорится в статье.

Совместный с Килимником доступ к данным американских опросов обнаружили на этой неделе из-за ошибки форматирования при попытке засекретить эти детали дела.

В команде спецпрокурора США Роберта Мюллера уже называли Левочкина и Ахметова причастными к делу Манафорта как ключевых щедрых поклонников лоббиста.

Министерство юстиции США просило Мюллера изучить связи пророссийских украинцев с Манафортом в контексте возможной координации действий Кремля с кампанией Трампа.

Отмечается, что за несколько лет работы в Украине Манафорт заработал миллионы. В частности это были переводы от Ахметова и Левочкина через оффшорные банковские счета.

К 2015 году выплаты, вероятно, завершились, однако в одном из писем к своему бухгалтера в августе 2016 Манафорт написал, что в ноябре 2016 он ожидал выплату 2,4 млн долларов за работу, которую он выполнял в Украине.

Пресс-секретарь Манафорта Джейсон Малони в среду, 9 января, подтвердил, что Манафорт ожидает получить $2,4 млн дохода от украинцев, включая Левочкина и Ахметова, – но это возмещение старых долгов, которые предшествовали кампании Трампа.

Однако данные из суда и информация об украинских олигархах подтверждают, что Манафорт был заинтересован в получении налички из иностранной страны, пока он руководил кампанией Трампа.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилась информация, что Манафорт лгал следствию относительно своей деятельности в Украине.

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