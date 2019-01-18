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Трамп или Путин: стало известно, кто первым может потерять власть

пятница, 18 января 2019, 00:18

У президента США Дональда Трампа больше шансов лишиться власти, чем у президента РФ Владимира Путина.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

"Он может быть подвергнут импичменту через 2-3 месяца. А Путин? Вряд-ли государственный переворот в России произойдет так быстро. Но процесс движется в этом направлении", - говорит он.

К тому же, по его словам, у Трампа вообще нет шансов на переизбрание на второй срок.

"О втором сроке вообще не может быть и речи. Вопрос только в том, когда – через две недели или через два месяца – демократическое большинство в Палате представителей решит поставить вопрос об импичменте Трампа", - уверен эксперт.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Трамп ухудшает свои позиции в США, а Путин сейчас наиболее опасен - Андрей Пионтковский.

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