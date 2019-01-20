Конец Путина: в России заговорили о массовых революционных протестах

Свержение президента России Владимира Путина будет сопровождаться массовыми протестами, которые начнутся в конце 2019 года.

Об этом заявил российский аналитик, профессор Московского государственного института международных отношений Валерий Соловей, передает Еспресо.TV.

"Конец 2019 - начало 2020 гг. может ознаменоваться серьезными социальными и политическими изменениями, массовыми выступлениями. Для России это было бы уже очень серьезно на самом деле", - рассказал он.

По его словам, массовые протесты Путин будет гасить силовым способом, который в конечном итоге не будет иметь никакого эффекта.

"Одной волной дело не ограничится. Я убежден, что когда в России начнется политический кризис - сейчас он находится в латентной, скрытой фазе - это будет длительный кризис, он продлится два-три года. Он будет сопровождаться всплесками, спадами, то есть развиваться не линейно, а по синусоиде, как и положено политическим кризисам. Но результат его будет один: это переучреждение России как государства, то есть учреждение новой Российской республики", - детализировал Соловей.

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