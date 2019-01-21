Адвокат объяснил, почему НАБУ и САП боятся финала дела Мартыненко

Материалы из Швейцарии, которые являются основным доказательством НАБУ, показали беспочвенность обвинений против Николая Мартыненко.

Об этом, как сообщает пресс-служба политика, заявил адвокат Петр Бойко, комментируя окончание рассмотрения судом материалов со "швейцарской флешки", пишет "Еспресо".

"Юридически флешка оказалась пустой, а дело - фейковым. Разрекламированные "железобетонные доказательства" рассыпались, как разбитое стекло. Швейцарскому прокурору за 5 лет не было с чем идти в суд в Швейцарии. Поэтому прокурор был рад передать эту макулатуру в НАБУ, которое надеялось нажать на украинский суд", - сказал Бойко.

По словам адвоката, нет ни одного доказательства фигурирования Мартыненко - "ни в контексте контракта "Шкоды" с "Энергоатомом", ни относительно причастности экс-депутата к компании "Бредкрест".

"Набор "документов" из Швейцарии - это распечатки статей из интернета, открытая информация с сайта Верховной Рады, какие-то записки без подписей и печатей... Главное "доказательство" - распиаренная ксерокопия о якобы открытии счета компании "Бредкрест" с якобы фамилией Мартыненко (это анкета, куда можно вписать любое имя). Но на самом деле она его оправдывает. Потому что эта "форма А" датирована 15 января 2007 - когда "Бредкреста" даже не существовало. Поэтому НАБУ сманипулировало с переводом учредительного договора этой компании и убрало оттуда дату ее создания", - добавил адвокат.

По его словам, причастность любого лица к компании определяют учредительные и другие документы.

"Суд исследовал швейцарские документы о деятельности "Бредкреста". Николай Мартыненко никогда не фигурировал ни в структуре ее собственности, ни в каких-либо финансовых операциях. То есть, "швейцарская флешка" показала, что Мартыненко не является бенефициаром "Бредкреста" и не имеет к нему отношения", - подчеркнул Бойко.

Он также добавил, что НАБУ и САП в суде спекулировали на переводах средств в интересах родственников Мартыненко с участием «Бредкреста», хотя они никак не касаются дела. «Согласно швейцарским документам, там не было ни копейки из средств «Шкоды», - указал Бойко.

"Обвинения против Мартыненко рассыпаются в суде, как карточный домик. Поэтому НАБУ и САП будут и дальше затягивать судебный процесс. Потому что они очень боятся его финала", - цитирует пресс-служба слова адвоката.