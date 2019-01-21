Порошенко передал важное послание Иерусалимскому патриарху

Президент Украины Петр Порошенко встретился с заместителем Иерусалимского патриарха, генеральным секретарем Иерусалимского патриархата, архиепископом Аристархом.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Президент передал все месседжи патриарху Иерусалимскому Феофилу III через его заместителя, генерального секретаря Иерусалимского патриархата, архиепископа Аристарха и получил поддержку от Иерусалимской церкви", - рассказал член украинской делегации.

По его словам, архиепископ Аристарх сопровождал президента к Храму Гроба Господнего.

Как сообщили агентству в религиозных кругах, Феофил III "попал в больницу и сейчас в тяжелом состоянии в Тель-Авиве".

Согласно программе официального визита П.Порошенко в Израиль планировалась встреча главы украинского государства с патриархом Иерусалимским Феофилом ІІІ.

Напомним, ранее издание The Jerusalem post сообщило, что в конце декабря Иерусалимский патриарх Феофил III направил в адрес президента Петра Порошенко письмо, в котором содержится призыв использования "всех возможностей для мира" в Украине, включая возможное участие Януковича в его достижении.

Также, местные СМИ сообщали о телефонном разговоре, который состоялся в прошлом месяце между патриархом Иерусалимским и Порошенко.

Как сообщал "Апостроф", также в сети появилось фото письма, которое Иерусалимский патриархат якобы отправил Порошенко.