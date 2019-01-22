Аваков и Светличная отметили День Соборности в Харькове: фото

Во вторник, 22 января, в день 100-летия со дня подписания Акта Злуки Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики, Харьков с рабочей поездкой посетил глава МВД Арсен Аваков.

Вместе с главой области Юлией Светличной он принял участие в ряде рабочих встреч и в торжественном мероприятии и возложении цветов к памятнику Шевченко.

"День Соборности - это не только исторический праздник. Это идея настоящего. Сегодня украинцы понимают, как никогда, что наша сила и правда – по оба берега Днепра. Единство и развитие - это база создания сильного государства", - отметила Светличная.

В свою очередь министр отметил, что сознательно выбрал Харьков местом празднования 100-летия Соборности.

"Сегодня есть новые вызовы. Это вызовы рядом с Харьковом, вызовы в нашем обществе и во вне - с нашими врагами. А в нашем обществе - много проблем, которые нужно решать. И мы сегодня будем работать весь день с Юлией Александровной по вопросам Харькова. И это уместно", - сказал Аваков.

Также 22 января глава ХОГА вместе с министром провели координационное совещание руководителей правоохранительных органов. В рамках мероприятия рассматривали два главных вопроса: меры по дальнейшей стабилизации криминогенной обстановки на территории Харьковского региона и обеспечение прозрачности и законности во время избирательного процесса.