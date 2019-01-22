Мы ждем: в США отчитали Россию за поведение в Украине

В США заявили, что ждут, когда Россия изменит свою внешнюю политику, в частности, в отношении Украины.

Об этом сообщает издание "Европейская правда", ссылаясь на слова государственного секретаря США Майка Помпео.

"Мы ожидаем, когда Россия начнет менять свое поведение - будь то поведение в Украине, или в работе, которую она совершила, чтобы повлиять на выборы здесь, в США, повлиять на выборы во всем мире. Это не поведение страны, которая хочет быть частью международного сообщества", - заявил он.

Помпео подчеркнул, что Россия и США не обречены быть вечными соперниками, как это было в годы "холодной войны". Но учитывая то, что обе страны обладают мощным ядерным арсеналом, они обязаны общаться, чтобы предотвратить распространение ядерного оружия.

Кроме этого Помпео отметил, что США также ждут, когда РФ вернется "к правильному курсу действий", который приведет к "верховенству закона, порядка и свободы".

"Если они сделают это, я уверен, наши страны смогут процветать и развиваться бок-о-бок. Мы не обречены быть антагонистами. Мы можем достичь большего", - добавил госсекретарь США.

Как сообщал "Апостроф", Александр Вершбоу считает, что в 2019 Россия станет более опасной, и даже не в военном плане.